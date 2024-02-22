На Кубани в массовом ДТП двух легковушек с грузовиками есть пострадавшие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
ДТП произошло 21 февраля около 18 часов в Темрюкском районе.
По предварительным данным, 39-летний водитель за рулем автомобиля «Лада Ларгус» при совершении обгона выехал на встречную полосу, где врезался в ВАЗ 211440−26. По инерции автомобиль ВАЗ 211440−26 продолжил движение и столкнулся с грузовиками Камаз Т2230 и МАН.
В результате ДТП водитель и двое пассажиров автомобиля ВАЗ 211440−26, среди которых один 16-летний, получили травмы различной степени тяжести. Им потребовалась госпитализация. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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