В пытавшейся въехать в Крым машине нашли самодельное взрывное устройство

В пятницу в ЦОС ФСБ сообщили о задержании в Крыму мужчины и женщины, готовивших теракты по заданию Украины. У мужчины изъяли взрывное устройство, а в телефоне обнаружили переписку, подтверждающую планы устроить теракт на железной дороги. Вторая задержанная, гражданка России и Украины, готовила теракт против военнослужащего Черноморского флота.