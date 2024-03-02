В пытавшейся въехать в Крым машине нашли самодельное взрывное устройство

Пункт пропуска «Джанкой» расположен на севере Крыма, на административной границе с Херсонской областью.
«Сотрудниками ФСБ России в пункте пропуска “Джанкой” в ходе досмотровых мероприятий на автомобиле, следовавшем на территорию Республики Крым, за рулем которого находился сотрудник правоохранительных органов Херсонской области, обнаружен прикрепленный к днищу под водительским сидением предмет, похожий на взрывное устройство», — сказал собеседник агентства.
Пункт пропуска «Джанкой» находится на севере Крыма, на административной границе с Херсонской областью.
Автомобиль оперативно переместили на безопасное расстояние, после чего специалисты-взрывотехники обезвредили самодельное взрывное устройство.
Эксперты, по словам собеседника, установили, что бомбу сделали из компонентов иностранного производства, поставляемых Украине странами НАТО".
Силовики проводят оперативно-розыскные мероприятия. Устанавливаются обстоятельства и лица, причастные к преступлению.
В пятницу в ЦОС ФСБ сообщили о задержании в Крыму мужчины и женщины, готовивших теракты по заданию Украины. У мужчины изъяли взрывное устройство, а в телефоне обнаружили переписку, подтверждающую планы устроить теракт на железной дороги. Вторая задержанная, гражданка России и Украины, готовила теракт против военнослужащего Черноморского флота.