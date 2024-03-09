Банды Гаити вступили в бой с силовиками у президентского дворца страны

Группировки возглавляет бывший офицер полиции Джимми Шеризье по прозвищу Барбекю. Он призвал премьера Ариэля Анри уйти в отставку. «Если Ариэль Анри не уйдет в отставку, если международное сообщество продолжит поддерживать его, мы сразу же идем к гражданской войне, которая приведет к геноциду», — предупредил Шеризье. По его словам, Гаити станет «либо раем, либо адом», а небольшой группе богачей, проживающих в дорогих отелях, нельзя позволять «решать судьбу людей, живущих в рабочих кварталах».