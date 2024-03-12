После ДТП с семью пострадавшими на Тюменском тракте возбудили дело

В Госавтоинспекции возбудили дело об административном правонарушении по статье о «нарушении ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшем причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего» по факту ДТП, в котором пострадали семь человек. Напомним, авария случилась днем 11 марта на 78-м километре автодороги «Екатеринбург — Тюмень», где столкнулись Toyota и грузовик Hong Yan.