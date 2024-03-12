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После ДТП с семью пострадавшими на Тюменском тракте возбудили дело

В больницу госпитализировали водителя иномарки и шесть пассажиров, в том числе двух несовершеннолетних.
Источник: УГИБДД Свердловской области

В Госавтоинспекции возбудили дело об административном правонарушении по статье о «нарушении ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшем причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего» по факту ДТП, в котором пострадали семь человек. Напомним, авария случилась днем 11 марта на 78-м километре автодороги «Екатеринбург — Тюмень», где столкнулись Toyota и грузовик Hong Yan.

Как уточнили в ГИБДД Свердловской области, 45-летний водитель легковушки при движении с правой обочины для совершения поворота налево не убедился в безопасности, допустив столкновение с попутным грузовым автомобилем под управлением 39-летнего водителя.

Водителя Toyota, а также шестерых пассажиров: трех женщин, мужчину и двоих детей госпитализировали в Богдановичскую ЦРБ. Водитель грузового автомобиля не пострадал.