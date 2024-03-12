Украинские диверсанты попытались прорваться в Курскую область

Минувшей ночью украинские военные попытались провести массированную атаку на объекты на территории России. По данным Минобороны, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 25 украинских дронов самолетного типа: 11 над Курской областью, семь — над Белгородской, по два — над Московской и Орловской областями и по одному в Ленинградской, Брянской и Тульской.