Массовая атака беспилотников на регионы России. Главное

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ночью беспилотник сбросил четыре взрывных устройства в Белгородском районе, повреждены ЛЭП, без света остались семь населенных пунктов. Утром Гладков рассказал, что атаке ВСУ подвергались несколько населенных пунктов в Шебекинском округе: в Шебекино при атаке дрона выбиты окна в двух домах, в Новой Таволжанке снарядом повреждена ЛЭП. В 7:19 губернатор объявил, что на всей территории Белгородской области объявлен сигнал ракетной опасности. Минобороны позже сообщило, что на регионом сбита ракета «Точка-У» и восемь снарядов РСЗО Vampire.