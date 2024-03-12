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Минобороны раскрыло детали боя с пытавшимися прорваться диверсантами

В Белгородской области диверсанты попытались зайти с трех направлений. Также были четыре атаки ДРГ в Курской области, сообщили в Минобороны. По данным ФСБ и военных, у диверсантов на вооружении были бронемашины и танки.
Источник: Reuters

Украинские силы пытались вторгнуться на территорию России в Белгородской области с трех направлений, сообщили в пресс-службе Минобороны. Также были зафиксированы четыре атаки ДРГ на границе на приграничной территории в районе населенного пункта Теткино Курской области.

В ведомстве сообщили, что попытка ВСУ прорваться на приграничную территорию России в Белгородской и Курской областях была сорвана.

Атаки в Белгородской области были зафиксированы около населенных пунктов Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино. В общей сложности в области были убиты 60 украинских диверсантов, пять танков и бронетранспортер.

Также с 8.00 до 8.25 мск были отбиты четыре атаки диверсантов в Курской области. Они пытались прорваться на территорию России в районе поселка Теткино Курской области. «Понеся значительные потери, противник отброшен», — сообщили в ведомстве.

По данным ФСБ, потери диверсантов составили более 100 человек, 6 танков, 20 бронемашин и французская артиллерийская установка Caesar.

Ранее о попытке диверсантов прорваться сообщал курский губернатор Роман Старовойт. Он уточнил, что ДРГ пыталась прорваться около поселка Теткино в Глушковском районе области. Между военными был стрелковый бой, но, по словам губернатора, «никакого прорыва не было».

ФСБ