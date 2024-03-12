Минобороны раскрыло детали боя с пытавшимися прорваться диверсантами

Украинские силы пытались вторгнуться на территорию России в Белгородской области с трех направлений, сообщили в пресс-службе Минобороны. Также были зафиксированы четыре атаки ДРГ на границе на приграничной территории в районе населенного пункта Теткино Курской области.
Атаки в Белгородской области были зафиксированы около населенных пунктов Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино. В общей сложности в области были убиты 60 украинских диверсантов, пять танков и бронетранспортер.
Также с 8.00 до 8.25 мск были отбиты четыре атаки диверсантов в Курской области. Они пытались прорваться на территорию России в районе поселка Теткино Курской области. «Понеся значительные потери, противник отброшен», — сообщили в ведомстве.
Ранее о попытке диверсантов прорваться сообщал курский губернатор Роман Старовойт. Он уточнил, что ДРГ пыталась прорваться около поселка Теткино в Глушковском районе области. Между военными был стрелковый бой, но, по словам губернатора, «никакого прорыва не было».