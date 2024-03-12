Минобороны раскрыло детали боя с пытавшимися прорваться диверсантами

В Белгородской области диверсанты попытались зайти с трех направлений. Также были четыре атаки ДРГ в Курской области, сообщили в Минобороны. По данным ФСБ и военных, у диверсантов на вооружении были бронемашины и танки.