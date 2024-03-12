ФСБ заявила о срыве попытки прорыва диверсантов через границу

В Минобороны заявили, что ВСУ пытались вторгнуться на территорию России на трех направлениях: в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сидорошино. На приграничной территории со стороны Украины в районе Одноробовки уничтожено до 60 украинских террористов, в районе Нехотеевки — три танка и бронетранспортер, а в районе Сидорошино — два танка.