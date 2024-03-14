В Петербурге задержали членов РДК*, готовивших отправку отравленных продуктов в зону СВО

«ФСБ вскрыта и пресечена противоправная деятельность на территории Санкт-Петербурга законспирированной ячейки украинской военизированной организации “Русский добровольческий корпус”* (РДК), признанной террористической в Российской Федерации, действующей в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины», — сообщили в ЦОС.
«В состав группы входили четверо жителей города из числа приверженцев праворадикальной идеологии, которые по заданию кураторов из РДК* и украинской военной разведки намеревались отравить высокотоксичным химическим веществом продукты питания, предназначенные для отправки в качестве гуманитарной помощи военнослужащим ВС РФ, находящимся в зоне проведения специальной военной операции, и жителям новых территорий России», — сообщили в ЦОС.
Как отметили в ФСБ, одновременно задержанные проводили разведку расположенных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области объектов жизнеобеспечения, транспорта и другой критически важной инфраструктуры для последующей подготовки терактов.
Члены террористической группы задержаны. Следственной службой УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), которая предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.