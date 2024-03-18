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Удар по вертолету Ми-8 в Приднестровье нанесли FPV-дроном

Удар по вертолету Ми-8 на территории военной части в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) нанесли с помощью FPV-дрона. Об этом 18 марта сообщил Следственный комитет (СК) ПМР.
Источник: Reuters

«17 марта примерно в 12 часов 09 минут (11:09 мск) неустановленное лицо при помощи летательного аппарата — FPV-дрона — совершило подрыв вертолета Ми-8, находящегося на авиационной площадке воинской части», — говорится в сообщении.

В ведомстве также рассказали, что его специалисты нашли на месте подрыва детали беспилотника: фрагменты рамы, электрические двигатели, части электронных плат и элементов питания.

СК ПМР возбудил из-за случившегося уголовное дело по ч. 1 ст. 277 УК ПМР («Диверсия») и назначил экспертизу, чтобы определить, какое взрывчатое вещество нес беспилотник. Расследование атаки продолжается.

Ранее дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Тирасполе в ПМР. После взрыва беспилотника начался пожар, сгорел военный вертолет Ми-8. Дрон прилетел со стороны «Клеверного моста». Происшествие обошлось без пострадавших.

На следующий день президент Молдавии Майя Санду назвала удар по вертолету похожим на провокацию, которая направлена на поддержание напряженности и страха среди населения. Она отметила, что не считает Украину причастной к этой атаке и такого же мнения придерживается правительство Молдавии.

СК
расследование