Удар по вертолету Ми-8 в Приднестровье нанесли FPV-дроном

На следующий день президент Молдавии Майя Санду назвала удар по вертолету похожим на провокацию, которая направлена на поддержание напряженности и страха среди населения. Она отметила, что не считает Украину причастной к этой атаке и такого же мнения придерживается правительство Молдавии.