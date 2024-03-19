Путин получил доклад глав МЧС и Амурской области о ЧП на шахте «Пионер»

Обвал горных пород в шахте произошел 18 марта на территории рудника «Пионер» Зейского округа. Во время обрушения на глубине около 125 метров находились 13 человек — сотрудники подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах. Связи с людьми пока нет.