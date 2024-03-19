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Путин получил доклад глав МЧС и Амурской области о ЧП на шахте «Пионер»

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник получил доклад главы МЧС и главы Амурской области о ситуации на шахте «Пионер» в Приамурье, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Источник: РИА "Новости"

«Президент в Москве, в Кремле. Сегодня он с утра получил доклады министра МЧС Александра Куренкова и главы Амурской области Василия Орлова по ситуации на аварийной шахте “Пионер” в Приамурье», — сказал Песков.

Обвал горных пород в шахте произошел 18 марта на территории рудника «Пионер» Зейского округа. Во время обрушения на глубине около 125 метров находились 13 человек — сотрудники подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах. Связи с людьми пока нет.

Путин Владимир
МЧС