Путин получил доклад глав МЧС и Амурской области о ЧП на шахте «Пионер»

«Президент в Москве, в Кремле. Сегодня он с утра получил доклады министра МЧС Александра Куренкова и главы Амурской области Василия Орлова по ситуации на аварийной шахте “Пионер” в Приамурье», — сказал Песков.
Обвал горных пород в шахте произошел 18 марта на территории рудника «Пионер» Зейского округа. Во время обрушения на глубине около 125 метров находились 13 человек — сотрудники подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах. Связи с людьми пока нет.