В Воронеже водитель сбил 8-летнего мальчика и скрылся

Информация о наезде на несовершеннолетнего поступила в дежурную часть воронежской ГИБДД в 12.40. Мальчика тем временем с травмами увезли в больницу. Правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили автомобиль «Черри Тигго». Наряд Госавтоинспекции обнаружил схожий автомобиль на улице Бахметьева у дома № 2. Водитель попытался скрыться от полицейских, однако нарушителя остановили и доставили в отдел полиции.