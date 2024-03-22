Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже водитель сбил 8-летнего мальчика и скрылся

На улице Челюскинцев накануне водитель сбил 8-летнего мальчика и уехал с места ДТП.

Сразу определить марку машины не удалось. О поиске нарушителя сообщили в пресс-службе МВД по Воронежской области в пятницу, 22 марта.

Информация о наезде на несовершеннолетнего поступила в дежурную часть воронежской ГИБДД в 12.40. Мальчика тем временем с травмами увезли в больницу. Правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили автомобиль «Черри Тигго». Наряд Госавтоинспекции обнаружил схожий автомобиль на улице Бахметьева у дома № 2. Водитель попытался скрыться от полицейских, однако нарушителя остановили и доставили в отдел полиции.

В кратчайшие сроки правоохранители задержали 40-летнего воронежца. В отношении нарушителя составили 2 административных дела — о нарушении правил дорожного движения и причинении вреда здоровью потерпевшего.