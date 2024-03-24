Агаларов оценил работу службы безопасности и систем тушения в «Крокусе»

По его словам, концертного «зала нет, вообще, там сгорело абсолютно все»: «Если вы зайдете в этот зал, вы даже не поверите, что из него кто-то мог выйти живым. <…> Но в связи с тем, что были все противопожарные системы, спринклерная система, роботы пожаротушения в исправном состоянии, они поддерживали несколько часов зал в таком состоянии, что не было обрушения, чтобы у людей была возможность выйти. Потому что, вы понимаете, 6 тыс. человек, они за две-три минуты выйти из зала не могут. Тем более террористы практически на всех выходах расстреливали выходящих людей». Как позднее заявила компания, она рассчитывает восстановить концертный зал. Эксперты оценивали ущерб до 12 млрд руб.