ФСБ разоблачила коррупционную группу из числа сотрудников Минэкономразвития

Кроме того, ФСБ установила факт хищения обвиняемыми у одной из нефтегазовых компаний региона природного газа в особо крупном размере. В ходе обысков правоохранители обнаружили и изъяли вещественные доказательства причастности лиц, в том числе наличные, огнестрельное оружие и автомобили премиум-класса.