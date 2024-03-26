ФСБ разоблачила коррупционную группу из числа сотрудников Минэкономразвития

«ФСБ РФ совместно с Министерством внутренних дел РФ выявлена и пресечена противоправная деятельность членов организованной группы из числа высших должностных лиц Минэкономразвития России и предпринимателей Ставропольского края, причастных к совершению противоправных деяний экономической и коррупционной направленности», — говорится в сообщении.
По данным следствия, злоумышленники поспособствовали досрочному прекращению действия лицензии вододобывающей компании в Минеральных Водах, чтобы произвести «рейдерский захват» производственных мощностей для получения сверхприбыли.
Кроме того, ФСБ установила факт хищения обвиняемыми у одной из нефтегазовых компаний региона природного газа в особо крупном размере. В ходе обысков правоохранители обнаружили и изъяли вещественные доказательства причастности лиц, в том числе наличные, огнестрельное оружие и автомобили премиум-класса.
В настоящее время возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 286 («Превышение должностных полномочий»), ч. 4 ст. 158 («Кража») и ч. 3 ст. 163 («Вымогательство») УК РФ. Каким именно сотрудникам министерства выдвинуты обвинения, не уточняется. На данный момент они находятся под стражей, расследование продолжается.
До этого, 19 марта, сообщалось о задержании сотрудниками ФСБ одного из руководителей областного государственного казенного учреждения «Челябинскавтодор». Данное предприятие занимается контролем и техническим надзором при строительстве дорог в Челябинской области. По предварительным данным, задержание связано с коррупцией.