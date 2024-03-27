Две гражданки Киргизии стали жертвами теракта в «Крокусе»

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание и открыли огонь по посетителям, подожгли помещения и скрылись. В результате теракта погибли 139 человек, в том числе два гражданина Белоруссии. Еще более 180 человек пострадали.