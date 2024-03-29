Суд арестовал девятого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле»

Под стражей он пробудет до 22 мая.
Лутфуллои родился в Таджикистане в 2000 году, он не женат, детей нет. Имеет высшее образование, в последнее время трудоустроен не был. В Москве проживал в хостеле недалеко от станции метро Щелковская.
Источник «Известий» рассказал, что обвиняемый уже был арестован за вызывающее и дерзкое поведение в ходе общения с сотрудниками полиции. Мужчина был задержан 23 марта около 19:00 мск в общественном месте при проверке документов. Тогда ему было назначено административное наказание по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство с неповиновением законному требованию представителя власти»).
До этого по данному делу суд арестовал восьмерых задержанных. Это четверо непосредственных исполнителей атаки: Шамсидин Фаридуни, Муродали Рачабализода, Далерджон Мирзоев и Мухаммадсобир Файзов. Все они являются иностранными гражданами.
Затем 25 марта был арестован Исроил Исломов и его сыновья Аминчон и Диловар. На следующий день суд заключил под стражу Алишера Касимова, который предоставил нападавшим квартиру в Путилково, где они готовились к исполнению теракта. Он, Исроил и Аминчон Исломовы позже обжаловали свой арест.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, устроили стрельбу и подожгли концертный зал.
Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ. В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне.