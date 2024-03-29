Суд арестовал девятого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле»

Источник «Известий» рассказал, что обвиняемый уже был арестован за вызывающее и дерзкое поведение в ходе общения с сотрудниками полиции. Мужчина был задержан 23 марта около 19:00 мск в общественном месте при проверке документов. Тогда ему было назначено административное наказание по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство с неповиновением законному требованию представителя власти»).