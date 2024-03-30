Российские туристы застряли в Египте из-за решения ЕС

Southwind Airlines базируется в Анталье. Для перевозки россиян рейсы авиакомпании были запущены в июле 2022 года. О ее связи с Россией немецкий таблоид Bild сообщал в декабре 2023 года. Тогда же представитель компании заявил, что в руководстве Southwind нет россиян, а все самолеты зарегистрированы в Турции.