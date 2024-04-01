Прокуратура ЕС взялась за расследование скандала вокруг фон дер Ляйен

Европейская прокуратура (EPPO) занялась расследованием в отношении главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен в деле о закупках вакцин от коронавируса. Ранее дело вели бельгийские прокуроры. Уголовное расследование бельгийских прокуроров в отношении главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен в деле о закупках вакцин от коронавируса у американской компании Pfizer перешло в руки прокуратуры Евросоюза (EPPO). Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителя бельгийского ведомства. До сих пор по этому делу еще не были выдвинуты обвинения.