Прокуратура ЕС взялась за расследование скандала вокруг фон дер Ляйен

В апреле 2023 года сотрудник одной из бельгийских консалтинговых фирм Фредерик Бальдан обратился в суд первой инстанции города Льежа с иском против фон дер Ляйен. Истец указал, что действия главы Еврокомиссии нанесли ущерб финансовым интересам Бельгии и подорвали «общественное доверие».
Еще осенью 2021 года американское издание The New York Times сообщило о том, что глава ЕК и гендиректор американской компании Pfizer Альберт Бурла вели переписку перед заключением крупнейшего в истории Евросоюза контракта на закупку вакцин. Цена сделки могла достичь €35 млрд, отмечало издание. Главу ЕК заподозрили в том, что она «оказывала непосредственное влияние» на переговорный процесс, а количество закупаемых вакцин могло значительно превышать потребности. Речь шла о заключении контракта на закупку 1,8 млрд доз для нужд ЕС.
В январе 2023 года NYT подала в суд на фон дер Ляйен из-за отказа обнародовать переписку с главой компании Pfizer. Тогда замглавы ЕК по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова заявила, что сообщения могли быть удалены из-за их «недолговечного, эфемерного характера».
К иску Бальдана позже присоединились правительства Венгрии и Польши. Однако, как отмечает Politico, после прихода ко власти проевропейского Дональда Туска Варшава запустила процесс отзыва своей жалобы.
7 марта Европейская народная партия (крупнейшая фракция в Европарламенте) выдвинула Урсулу фон дер Ляйен в качестве своего кандидата на европейские выборы и поддержала ее переизбрание на пост главы Еврокомиссии. Она занимает эту должность с 2019 года.
Очередные выборы в Европарламент пройдут