ФСБ показала видео с изъятой на границе с Латвией взрывчаткой в иконах

При досмотре на границе с Венгрией проблем не возникло, затем перевозчик проехал по странам зоны Шенгена, при выезде оттуда к российской границе также не было препятствий. Взрывчатое вещество и взрыватели обнаружили при досмотре на российской таможне, после чего мужчину задержали.