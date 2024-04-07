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При украинской атаке на ЗАЭС пострадали три сотрудника станции

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Три сотрудника получили ранения после удара ВСУ по Запорожской АЭС, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщили в Росатоме.

Источник: © РИА Новости

В воскресенье украинские войска атаковали купол шестого энергоблока Запорожской АЭС. Как заявила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина, удар был нанесен с помощью дрона. При этом критических повреждений нет, радиационный фон не превышает естественных фоновых природных значений.

Ранее в этот же день украинские беспилотники-камикадзе также обстреляли территорию ЗАЭС, прилеты зафиксировали в районе столовой и грузового порта. При этом за 20 минут до удара беспилотника эксперты МАГАТЭ делали плановый обход этого участка.

ВСУ регулярно обстреливают атомную станцию. Так, в пятницу противник атаковал боевыми дронами районы грузового порта и азотно-кислородной станции № 2. При этом критически важная инфраструктура не пострадала.

Как подчеркнула официальный представитель МИД Мария Захарова, Россия предостерегает киевские власти и Запад от любых попыток нападения или дестабилизации обстановки на ЗАЭС. Кроме того, Москва призывает МАГАТЭ активно использовать присутствующих на станции экспертов для фиксации всех нападений с украинской стороны.