При украинской атаке на ЗАЭС пострадали три сотрудника станции

В воскресенье украинские войска атаковали купол шестого энергоблока Запорожской АЭС. Как заявила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина, удар был нанесен с помощью дрона. При этом критических повреждений нет, радиационный фон не превышает естественных фоновых природных значений.
Ранее в этот же день украинские беспилотники-камикадзе также обстреляли территорию ЗАЭС, прилеты зафиксировали в районе столовой и грузового порта. При этом за 20 минут до удара беспилотника эксперты МАГАТЭ делали плановый обход этого участка.
ВСУ регулярно обстреливают атомную станцию. Так, в пятницу противник атаковал боевыми дронами районы грузового порта и азотно-кислородной станции № 2. При этом критически важная инфраструктура не пострадала.
Как подчеркнула официальный представитель МИД Мария Захарова, Россия предостерегает киевские власти и Запад от любых попыток нападения или дестабилизации обстановки на ЗАЭС. Кроме того, Москва призывает МАГАТЭ активно использовать присутствующих на станции экспертов для фиксации всех нападений с украинской стороны.