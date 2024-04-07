Индианополис
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова прокомментировала атаку дронов на Запорожскую АЭС

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Мировое сообщество должно отреагировать на акт ядерного терроризма Киева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после серии атак украинских дронов на Запорожскую АЭС.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника по куполу шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта.

«Мировое сообщество обязано осознать и отреагировать на акт ядерного терроризма со стороны киевского режима», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она также задалась вопросом, «сколько ещё раз ВСУ должны обстрелять ЗАЭС, чтобы Запад и выкормленное им чудовище Зеленский прекратили повторять этот смертельный номер своего кровавого шапито?».

«Байден, Макрон, Шольц и остальные защитники живой природы отдают себе отчет в том, что их подопечные на Банковой могут от неё ничего не оставить?» — спросила Захарова.

«Росатом» ранее назвал беспрецедентной серию атак дронами на Запорожскую АЭС, в результате которых ранены трое человек, и призвал руководство Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и стран ЕС отреагировать на содеянное. МАГАТЭ сообщило, что эксперты организации проинформированы о взрыве беспилотника на территории Запорожской АЭС, а генеральный директор агентства Рафаэль Гросси призвал стороны конфликта воздерживаться от действий, ставящих под угрозу безопасность станции.