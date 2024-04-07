Захарова прокомментировала атаку дронов на Запорожскую АЭС

«Росатом» ранее назвал беспрецедентной серию атак дронами на Запорожскую АЭС, в результате которых ранены трое человек, и призвал руководство Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и стран ЕС отреагировать на содеянное. МАГАТЭ сообщило, что эксперты организации проинформированы о взрыве беспилотника на территории Запорожской АЭС, а генеральный директор агентства Рафаэль Гросси призвал стороны конфликта воздерживаться от действий, ставящих под угрозу безопасность станции.