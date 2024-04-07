МАГАТЭ подтвердило повреждения на одном из энергоблоков ЗАЭС

Ранее в воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника по куполу шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта.
«Эксперты МАГАТЭ подтвердили сегодня физические последствия атак дронов на ЗАЭС, в том числе на одном из шести реакторов. Сообщается об одном пострадавшем. Повреждения на шестом энергоблоке не поставили под угрозу ядерную безопасность, но это серьезный инцидент, который может потенциально подорвать целостность системы защитной оболочки реактора», — говорится в заявлении МАГАТЭ в социальной сети Х.
«Это явное нарушение базовых принципов защиты крупнейшей в Европе АЭС. Такие безрассудные атаки значительно увеличивают риск крупной ядерной аварии и должны быть немедленно прекращены», — приводит МАГАТЭ слова своего генерально директора Рафаэля Гросси.