МАГАТЭ подтвердило повреждения на одном из энергоблоков ЗАЭС

«Эксперты МАГАТЭ подтвердили сегодня физические последствия атак дронов на ЗАЭС, в том числе на одном из шести реакторов. Сообщается об одном пострадавшем. Повреждения на шестом энергоблоке не поставили под угрозу ядерную безопасность, но это серьезный инцидент, который может потенциально подорвать целостность системы защитной оболочки реактора», — говорится в заявлении МАГАТЭ в социальной сети Х.