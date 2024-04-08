Над Запорожской АЭС сбили украинский дрон-камикадзе

В воскресенье ВСУ также атаковали купол шестого энергоблока Запорожской АЭС с помощью дрона, критических повреждений не было. В тот же день зафиксировали прилеты в районе столовой и грузового порта. При этом за двадцать минут до удара беспилотника эксперты МАГАТЭ делали плановый обход этого участка.