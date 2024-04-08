Над Запорожской АЭС сбили украинский дрон-камикадзе

«Попытки обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ продолжаются. Сегодня над станцией был сбит дрон-камикадзе. Он упал на кровлю шестого энергоблока. Угроз нарушения пределов безопасности ЗАЭС не зафиксировано», — говорится в публикации.
В воскресенье ВСУ также атаковали купол шестого энергоблока Запорожской АЭС с помощью дрона, критических повреждений не было. В тот же день зафиксировали прилеты в районе столовой и грузового порта. При этом за двадцать минут до удара беспилотника эксперты МАГАТЭ делали плановый обход этого участка.
Как подчеркнула официальный представитель МИД Мария Захарова, Россия предостерегает Киев и Запад от попыток нападения или дестабилизации обстановки на ЗАЭС. Кроме того, Москва призывает МАГАТЭ активно использовать присутствующих на станции экспертов для фиксации всех нападений с украинской стороны.