В Москве задержали «банду» из Института Пушкина по делу о мигрантах

«В рамках действующего законодательства Институт Пушкина принимает все необходимые меры для соблюдения формы и порядка проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации, а также требований к минимальному уровню знаний, необходимых для сдачи указанного экзамена, в том числе включая методы видеофиксации», — заявили в вузе. В Институте добавили, что оказывают содействие правоохранительным органам в вопросе привлечения к уголовной и административной ответственности тех, кто нарушил порядок процедуры проведения тестирования.