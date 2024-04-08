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В Москве задержали «банду» из Института Пушкина по делу о мигрантах

В Москве силовики задержали пять человек, в том числе сотрудников Института русского языка имени А. С. Пушкина, за незаконную выдачу иностранцам сертификатов о знании русского языка и истории. Об этом сообщает пресс-служба главка столичного Следственного комитета.

По версии ведомства, задержанные не позднее 11 декабря 2023 года организовали выдачу иностранцам сертификатов о владении русским языком, знании истории и основ законодательства для их последующего предоставления в органы МВД. При этом мигранты «такими знаниями не обладали».

«Указанные преступные действия способствовали оформлению вида на жительство на территории Московского региона», — добавили в СК. Следователи задержали подозреваемых и провели обыски по месту их жительства и работы. Правоохранители обнаружили документы, «указывающие на причастность фигурантов к преступлениям».

Против них завели дело по статьям об организации уголовной миграции (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК) и превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК). По ним грозит до семи и трех лет лишения свободы соответственно.

В Государственном институте русского языка имени Пушкина РБК заявили, что не располагают официальными данными о задержании кого-либо из штатных сотрудников вуза.

«В рамках действующего законодательства Институт Пушкина принимает все необходимые меры для соблюдения формы и порядка проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации, а также требований к минимальному уровню знаний, необходимых для сдачи указанного экзамена, в том числе включая методы видеофиксации», — заявили в вузе. В Институте добавили, что оказывают содействие правоохранительным органам в вопросе привлечения к уголовной и административной ответственности тех, кто нарушил порядок процедуры проведения тестирования.

По данным МВД, в 2023 году из России выдворили или депортировали почти 110 тыс. незаконно находившихся мигрантов. Глава ведомства Владимир Колокольцев отметил, что на 90% увеличилось число выявленных полицией фактов организации незаконной миграции.

В начале апреля 2024 года президент Владимир Путин назвал нелегальную миграцию питательной средой для экстремистской деятельности и «откровенной уголовщины». Он призвал обновить подходы к миграционной политике, в частности ввести современные электронные базы биометрических данных, поскольку существующие работают «недостаточно».