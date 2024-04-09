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В Оренбурге за сутки поднялся уровень реки Урал

УФА, 9 апр — РИА Новости. Уровень реки Урал в Оренбурге за сутки поднялся на 25 сантиметров, сообщили в Telegram-канале мэрии города.

Источник: © РИА Новости

«По данным оренбургского гидрометцентра, на 8:00 (6:00 мск) 9 апреля Урал поднялся до 897 сантиметров при опасной отметке в 930 см», — уточнила администрация.

По данным мэрии, река Сакмара у Татарской Каргалы за прошедшие сутки прибавила 22 сантиметра, сейчас ее уровень составляет 805 см при опасном значении в 870 см.

«По прогнозам специалистов, уровень воды будет повышаться сегодня и завтра, 10 апреля достигнет пика. Оренбуржцам, находящимся в зоне подтопления, необходимо покинуть свои дома», — добавили в мэрии.

Паводки в регионах

Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала город Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию жителей из Старого города. В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба, на место прибыл глава МЧС Александр Куренков.

В зоне наводнения за сутки оказались порядка 3,9 тысячи жилых домов и 8,7 тысячи приусадебных участков.

Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.

В мэрии Орска РИА Новости сообщили, что в подтопленном городе умерли четыре человека, но их смерти не связаны с паводковой ситуацией.

В Курганской области действует режим ЧС регионального уровня. Уровень воды в Тоболе, по прогнозам Росгидромета и коллег из Казахстана, превысит 11 метров. Власти призвали население эвакуироваться. По прогнозу регионального управления МЧС, в зоне затопления могут оказаться 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных и 600 дачных участков. Губернатор уточнил, что есть угроза для Кургана.

МЧС