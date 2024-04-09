В Кургане начали превентивную эвакуацию жителей из-за паводка

«В связи с угрозой паводка проводится превентивная эвакуация жителей из зон возможного затопления и подтопления. Всем жителям необходимо срочно собрать вещи, лекарства и документы, ценные вещи и незамедлительно покинуть зону затопления», — отметили власти.
Как уточнили в администрации, предупреждение касается жителей микрорайонов Затобольный, Храпово, Челноково, Глинки, а также садоводческих товариществ, расположенных за Кировским мостом.
Пункты временного размещения для СНТ и жилых домов за Кировским мостом размещаются на базе гимназий № 31 и № 32, для жителей микрорайонов — на базе школы № 50.
Глава Курганской области Вадим Шумков с 5 апреля ввел на территории региона режим повышенной готовности, угроза подтопления существует для более 60 населенных пунктов. Согласно прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть подтоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
Превентивная эвакуация населения началась в пяти муниципалитетах. На 8 апреля в регионе затопило 21 жилой дом, 94 приусадебных участка, семь участков автомобильных дорог и один низководный мост.
К 10:00 мск 9 апреля уровень воды в селе Звериноголовское составляет 770 сантиметров, 555 жителей округа эвакуированы. Неблагоприятные явления в районе Звериноголовского наступают при уровне воды в 850 сантиметров. Власти сообщали, что возможны затопления двух микрорайонов, аэропорта и четырех садоводств в столице региона.