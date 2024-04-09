Мэр Орска заявил, что пик паводка в городе прошел

«Ситуация остается сложной, единственное, что радует, что Урал потихоньку начал спадать, и мы это фиксируем, фиксируют все посты, мы видим по отметкам на домах, которые были подтоплены. <…> Это вселяет надежду, что пик паводка, все-таки, наверное, прошел, и мы можем ожидать, что (вода. — Прим. ред.) скоро начнет убывать», — сказал он.