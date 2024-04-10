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На набережной в Оренбурге подтопило здания

ОРЕНБУРГ, 10 апр — РИА Новости. Здания на набережной в Оренбурге подтопило из-за паводка, сообщил мэр города Сергей Салмин в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Подтоплены здания на набережной в районе автомобильного моста. Для сдерживания подтопления по решению министра МЧС Александра Куренкова в Оренбург доставили водоналивные дамбы. Одну из них разворачивают на улице Черепановых, чтобы уберечь жилые кварталы», — написал он в Telegram-канале.

Мэр подчеркнул, что уровень воды в реке Урал в Оренбурге сейчас составляет 10 метров 22 сантиметра. По его словам, этот показатель пока что продолжает повышаться, оперативные службы дежурят круглосуточно. Вода подошла близко к многоквартирным домам на улицах Геннадия Донковцева, в ЖК «Дубки» и «Гранд-Парк», однако риска их затопления сейчас нет.

Салмин также ответил на многочисленные вопросы о возможном отключении водоснабжения в городе, подчеркнув, что угрозы остановки Южно-Уральского водозабора нет. По его словам, очистные сооружения работают в штатном режиме.

Рекордный паводок

Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию жителей из Старого города.

В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. По оценке правительства области, ущерб от наводнения может составить 21 миллиард рублей.

Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.

Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.