На набережной в Оренбурге подтопило здания

«Подтоплены здания на набережной в районе автомобильного моста. Для сдерживания подтопления по решению министра МЧС Александра Куренкова в Оренбург доставили водоналивные дамбы. Одну из них разворачивают на улице Черепановых, чтобы уберечь жилые кварталы», — написал он в Telegram-канале.
Мэр подчеркнул, что уровень воды в реке Урал в Оренбурге сейчас составляет 10 метров 22 сантиметра. По его словам, этот показатель пока что продолжает повышаться, оперативные службы дежурят круглосуточно. Вода подошла близко к многоквартирным домам на улицах Геннадия Донковцева, в ЖК «Дубки» и «Гранд-Парк», однако риска их затопления сейчас нет.
Салмин также ответил на многочисленные вопросы о возможном отключении водоснабжения в городе, подчеркнув, что угрозы остановки Южно-Уральского водозабора нет. По его словам, очистные сооружения работают в штатном режиме.
Рекордный паводок
Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию жителей из Старого города.
В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. По оценке правительства области, ущерб от наводнения может составить 21 миллиард рублей.
Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.
Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.