На набережной в Оренбурге подтопило здания

Мэр подчеркнул, что уровень воды в реке Урал в Оренбурге сейчас составляет 10 метров 22 сантиметра. По его словам, этот показатель пока что продолжает повышаться, оперативные службы дежурят круглосуточно. Вода подошла близко к многоквартирным домам на улицах Геннадия Донковцева, в ЖК «Дубки» и «Гранд-Парк», однако риска их затопления сейчас нет.