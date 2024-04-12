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Экс-директор проекта «Гостех» Демченко арестован по делу о мошенничестве

Бывший директор проекта «Гостех» компании «Цифрум», развивающей в РФ государственные информационные системы, Ярослав Демченко арестован в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом 12 апреля сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Источник: AP 2023

«Тверской районный суд Москвы постановил ходатайство следствия удовлетворить, назначить Демченко Я. Л. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 15 суток, то есть до 25 мая 2024 года», — отмечено в Telegram-канале пресс-службы.

Отмечается, что в суд поступил материал о хищении бюджетных средств резидента фонда «Сколково» — ФГАУ «Фонда новых форм развития образования». В соответствии с контрактными обязательствами ООО «Клевер» должно было оказать ФГАУ услуги в части разработки автоматизированной информационной системы «Платформа управления профессиональными знаниями и компетенциями педагогического работника “Горизонт”.По версии следствия, ООО “Клевер” не собиралось исполнять взятые на себя обязательства в полном объеме. Часть работ были выполнены фиктивно, а руководство ФГАУ “Фонд новых форм развития образования” приняло заведомо несоответствующие условиям контракта работы, как исполненные. В результате более 38 млн рублей были присвоены должностными лицами, чем государству был нанесен ущерб в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В настоящее время Демченко занимает пост директора центра развития образовательных платформ ПАО «Промсвязьбанк».

Ранее, 5 апреля, руководитель ПАО «Россети Северный Кавказ» Роман Левченко прокомментировал «Известиям» арест директора филиала «Дагэнерго» Магомедхабиба Мухумаева, отметив, что он не связан с текущей деятельностью компании. По данным суда, Мухумаев в составе ОПГ похитил около 2,8 млрд рублей, принадлежащих организации «Россети» и компании «МРСК Северного Кавказа». Левченко подчеркнул, что «Россети Северный Кавказ» со своей стороны оказывают полное содействие правоохранительным органам.