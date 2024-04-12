Экс-директор проекта «Гостех» Демченко арестован по делу о мошенничестве

Отмечается, что в суд поступил материал о хищении бюджетных средств резидента фонда «Сколково» — ФГАУ «Фонда новых форм развития образования». В соответствии с контрактными обязательствами ООО «Клевер» должно было оказать ФГАУ услуги в части разработки автоматизированной информационной системы «Платформа управления профессиональными знаниями и компетенциями педагогического работника “Горизонт”.По версии следствия, ООО “Клевер” не собиралось исполнять взятые на себя обязательства в полном объеме. Часть работ были выполнены фиктивно, а руководство ФГАУ “Фонд новых форм развития образования” приняло заведомо несоответствующие условиям контракта работы, как исполненные. В результате более 38 млн рублей были присвоены должностными лицами, чем государству был нанесен ущерб в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).