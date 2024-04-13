Экс-посла США приговорили к 15 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Кубы

Роча работал в Госдепартаменте с 1981 по 2002 год, в том числе в качестве члена Совета национальной безопасности Белого дома с 1994 по 1995 год. Должность посла США в Аргентине он занимал с 1997 по 2000 годы, после чего был назначен послом в Боливии, где проработал до 2002 года. За свою карьеру он также успел поработать в Италии, Гондурасе, Мексике и Доминиканской Республике.