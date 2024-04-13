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Длина волны, идущей на Курган, составляет 30−50 километров

КУРГАН, 13 апр — РИА Новости. Длина волны, идущей на Курган со стороны Казахстана, составляет 30−50 километров, заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков на встрече с населением и сотрудниками МЧС.

Источник: РИА "Новости"

«По нормативу, в рамках соглашения (с Казахстаном. — Прим. Ред.), которое было заключено, полагалось 70 метров кубических в секунду. Одномоментно, для того, чтобы вода поперла, начали сбрасывать 2 300, то есть, в 45 раз больше. Вся масса воды пошла сюда. <…> Сейчас уже меньше, но еще достаточно много. Вода идет в виде змеи: есть голова паводка, есть хвост паводка. Голова паводка проходит Притобольный район, двигается в сторону Кургана. Длина 30−50 километров, масса воды очень большая», — отметил глава региона.

По данным МЧС, в регионе подтоплены 269 домов и 409 приусадебных участков, один низководный мост и семь участков автодорог. Более 7,1 тысячи человек эвакуировали, 885 — находятся в пунктах временного размещения.

Пик паводка в Кургане ожидается на 14—15 апреля. Уровень воды в селе Звериноголовское, где ситуация самая серьезная, составлял порядка 1008 сантиметров. В пятницу он стал снижаться «по сантиметру-два, уходя на Курган», отмечал Шумков.

Небывалый паводок

Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. Пятого апреля, там прорвало дамбу, которая защищала Орск от вод реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию.

В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.

Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.

Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.