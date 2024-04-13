Длина волны, идущей на Курган, составляет 30−50 километров

«По нормативу, в рамках соглашения (с Казахстаном. — Прим. Ред.), которое было заключено, полагалось 70 метров кубических в секунду. Одномоментно, для того, чтобы вода поперла, начали сбрасывать 2 300, то есть, в 45 раз больше. Вся масса воды пошла сюда. <…> Сейчас уже меньше, но еще достаточно много. Вода идет в виде змеи: есть голова паводка, есть хвост паводка. Голова паводка проходит Притобольный район, двигается в сторону Кургана. Длина 30−50 километров, масса воды очень большая», — отметил глава региона.