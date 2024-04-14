Уровень реки Тобол в Кургане начал заметно расти, сообщил губернатор

«Последние два часа вода добавляется по двадцать сантиметров. Течение заметно усиливается. Вода пошла на город. Сейчас уровень воды будет только расти за счет перелива массы головы паводка. Пойма очень влажная», — написал глава региона.
Корреспондент РИА Новости подтвердил, что вода в реке Тобол в Кургане заметно прибыла. Ее уровень за ночь вырос на 54 сантиметра и составляет уже почти пять метров. При шести метрах начнется подтопление правобережной части Тобола и низкой части левого берега.
Как отметили в администрации Кургана, вода в Тоболе поднялась почти до уровня Мало-Чаусовского моста. По данным МЧС, на утро воскресенья в регионе подтоплены 304 дома и 473 приусадебных участка. Более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуировали, 885 находятся в пунктах временного размещения.
Пик паводка в Кургане ожидается
Небывалый паводок
Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. Пятого апреля там прорвало дамбу, которая защищала Орск от вод реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию.
В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.
Режим ЧС также действует и в Тюменской области. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.