Уровень реки Тобол в Кургане начал заметно расти, сообщил губернатор

Корреспондент РИА Новости подтвердил, что вода в реке Тобол в Кургане заметно прибыла. Ее уровень за ночь вырос на 54 сантиметра и составляет уже почти пять метров. При шести метрах начнется подтопление правобережной части Тобола и низкой части левого берега.