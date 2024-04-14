NYT узнала детали удара Ирана по Израилю

По данным газеты, большая часть запусков была произведена из Ирана, какая-то — из Ирака и Йемена. Позднее глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что ракеты и дроны запускали из этих стран, а также из Сирии. Он сообщил, что американским силам удалось перехватить десятки снарядов (по данным CNN — более 70 дронов и как минимум три баллистические ракеты). Президент США Джо Байден в свою очередь заявил, что Израиль при помощи американских военных сбил почти все ракеты и дроны.