ВС США уничтожили 80 БПЛА и шесть ракет в ходе атаки Ирана на Израиль

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил 14 апреля, что удар по Израилю носил ограниченный характер. Он отметил, что Тегеран не атаковал гражданских лиц, а также пригрозил ударами по базам США в регионе, если Вашингтон будет помогать Израилю. Постоянное представительство Ирана при ООН сообщало, что атака является правом государства на самооборону.