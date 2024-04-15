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В подтопленном Нефтегорском районе Самарской области возведут дамбы

Готовятся 150 мешков с песком для возведения дамб в Нефтегорском районе Самарской области, который затопило во время паводка. Об этом сообщает администрация.

Источник: Коммерсантъ

Ситуация по паводку находится на личном контроле главы района Александра Баландина. В доме культуры в Бариновке организован штаб с представителями всех ведомств. Подготовлены три плавательных средства.

В пункты временного размещения подвозят воду и питание. На базе штаба работают шесть единиц техники, в том числе, вездеход «НефАЗ» и автобус Ford.

Из зоны подтопления эвакуируют людей и скот. Все мобильные бригады ресурсоснабжающих организаций находятся в режиме полной готовности. Оборудован пост полиции.

В воскресенье вечером районная администрация сообщила о срочной эвакуации жителей. Чиновники призвали жителей проследовать в пункты временного размещения. Ситуация оценивается как тяжелая.

МЧС