В подтопленном Нефтегорском районе Самарской области возведут дамбы

Ситуация по паводку находится на личном контроле главы района Александра Баландина. В доме культуры в Бариновке организован штаб с представителями всех ведомств. Подготовлены три плавательных средства.
Из зоны подтопления эвакуируют людей и скот. Все мобильные бригады ресурсоснабжающих организаций находятся в режиме полной готовности. Оборудован пост полиции.
В воскресенье вечером районная администрация сообщила о срочной эвакуации жителей. Чиновники призвали жителей проследовать в пункты временного размещения. Ситуация оценивается как тяжелая.