Уровень воды в реке Тобол у Кургана за 12 часов поднялся на 73 см

«В сторону Кургана идет колоссальный объем воды. В Кургане на 15 апреля на 20:00 (18:00 мск) он составляет 704 см, +10 см за два часа», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале властей.
Также сообщается, что уровень воды продолжает расти в шести населенных пунктах Кетовского округа. Так, в районе населенных пунктов Кетово, Менщиково и Санаторная за два часа прибавилось до 10 см воды, в Крюково за два часа уровень воды повысился на 17 см, в Лаптево — на 12 см, в селе Темляково — на 5 см.
Утром того же дня сообщалось, что уровень воды в Тоболе составил 631 см, он поднялся на 12 см за два часа. Накануне вечером уровень воды в реке поднялся до 585 см, власти выпустили заявление о закрытии дороги к микрорайону Нижняя Утятка.
Днем 15 апреля губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал жителей к эвакуации из СНТ, ДНТ (садовые и дачные товарищества) и подтапливаемых микрорайонов правобережной части, а также расположенных до дамбы с левобережной части города Кургана. Также власти направили дополнительные силы для проведения эвакуации местных жителей с правого берега города. Кроме того, в этот день объявили немедленную эвакуацию в селе Менщиково и деревне Кропанка Курганской области.
Ранее, 14 апреля, в главном управлении МЧС РФ по региону предупредили, что интенсивный рост уровня воды ожидается в реке Тобол у Кургана, в Притобольном и Кетовском муниципальных округах региона. Кроме того, в ближайшие два дня продолжится подтопление жилых домов и приусадебных участков в населенных пунктах Мочалово, Плотниково, Ялым и Глядянское. В тот же день спасатели выловили из реки Тобол мост, который смыло туда в селе Темляково Кетовского округа и несло по течению в сторону Кургана.
13 апреля губернатор Шумков также сообщал, что продвижение воды к Кургану продолжается, а ее течение резко усиливается. Он призвал жителей в срочном порядке уезжать из опасной зоны.
В МЧС России по региону 11 апреля заявили, что пик паводка в Курганской области прогнозируется к