Уровень воды в реке Тобол у Кургана за 12 часов поднялся на 73 см

Ранее, 14 апреля, в главном управлении МЧС РФ по региону предупредили, что интенсивный рост уровня воды ожидается в реке Тобол у Кургана, в Притобольном и Кетовском муниципальных округах региона. Кроме того, в ближайшие два дня продолжится подтопление жилых домов и приусадебных участков в населенных пунктах Мочалово, Плотниково, Ялым и Глядянское. В тот же день спасатели выловили из реки Тобол мост, который смыло туда в селе Темляково Кетовского округа и несло по течению в сторону Кургана.