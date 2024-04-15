В Тбилиси начались задержания на митинге против закона об иноагентах перед зданием парламента на проспекте Руставели, передают «Sputnik Грузия» и Ambebi.
Ранее в этот день комитет парламента Грузии по юридическим вопросам поддержал законопроект об иноагентах. Протестующие собрались перед зданием парламента, туда же стянули силовиков, а также водометы. Сотрудники полиции на митинге призывают собравшихся разойтись.
Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» был впервые вынесен на рассмотрение прошлой весной движением «Сила народа» (группа депутатов, которые в 2022 году вышли из правящей «Грузинской мечты», но по-прежнему входят в парламентское большинство). Проект предполагает, что некоммерческие юридические лица и СМИ получат статус агентов иностранного влияния, если более 20% их доходов будет поступать из-за рубежа. Такие организации должны будут пройти обязательную регистрацию, а если они откажутся это сделать, то на них наложат штраф и Минюст получит право начать в их отношении расследование.
После одобрения законопроекта в первом чтении в стране начались массовые акции протеста. Законопроект также вызвал жесткую критику со стороны руководства Европейского союза, США, стран Европы. Посольство США назвало одобрение законопроекта «черным днем грузинской демократии». Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что законопроект несовместим с ценностями Европейского союза. В итоге депутаты «Грузинской мечты» решили отозвать законопроект, хотя сами ранее утверждали, что он полностью скопирован с американского закона о регистрации иностранных агентов (Foreign Agents Registration Act — FARA) 1938 года.
Законопроект об иноагентах был вновь вынесен на рассмотрение в начале апреля. По сравнению с предыдущей версией в нем появились небольшие поправки — например, вместо термина «агент иностранного влияния» будет использоваться формулировка «организация, осуществляющая интересы иностранной державы / сил из-за рубежа». В пользу законопроекта высказался премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Он возглавляет правительство с февраля 2024 года, и, по его словам, одно из его первых решений «было связано с полной прозрачностью» работы кабинета.
В грузинских СМИ и оппозиции законопроект об иностранном влиянии называют «российским законом». На брифинге в грузинском парламенте 3 апреля, когда «Мечта» заново презентовала законопроект, между законодателями едва ли не случилась драка. Депутат от оппозиционных «Граждан» Алеко Элисашвили назвал закон российским, а его возвращение — «оскорблением для всех»; спикер парламента Шалва Папуашвили на это заявил, что так называть закон — значит вести «антигрузинскую пропаганду», выгнал депутата из зала и сообщил, что будет отключать микрофон каждому, кто назовет инициативу российской.
В Москве заявили, что грузинская оппозиция необоснованно считает этот проект российским, аргументируя, что первыми закон об иноагентах приняли США. «Мы действительно видим достаточно острую и резкую реакцию оппозиции на такие планы. Здесь просто нужно им, наверное, более активно объяснять абсурдность считать это русским проектом», — сказал журналистам 4 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.