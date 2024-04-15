В Тбилиси начались задержания на митинге против закона об иноагентах

Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» был впервые вынесен на рассмотрение прошлой весной движением «Сила народа» (группа депутатов, которые в 2022 году вышли из правящей «Грузинской мечты», но по-прежнему входят в парламентское большинство). Проект предполагает, что некоммерческие юридические лица и СМИ получат статус агентов иностранного влияния, если более 20% их доходов будет поступать из-за рубежа. Такие организации должны будут пройти обязательную регистрацию, а если они откажутся это сделать, то на них наложат штраф и Минюст получит право начать в их отношении расследование.