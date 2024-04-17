Автора скандальных постов о теракте в «Крокусе» внесли в список террористов

«Перечень террористов и экстремистов (включенные). <…> Конашенок Николай Владимирович*,
Также в список внесли 26-летнего гражданина Таджикистана Баходура Зухурова*, обвиняемого в оправдании терроризма после его комментариев про теракт в «Крокусе».
Конашенка задержали вечером 25 марта в аэропорту Пулково. В полиции тогда объявили, что речь идет о 41-летнем местном жителе, в высказываниях которого, предположительно, есть «признаки экстремизма». По данным силовиков, петербуржец собирался уехать из России.
Его жена Роксана Шатуновская, руководившая проектом «Новая Голландия», сообщила, что уволилась с работы из-за высказываний мужа, которые осуждает.
После задержания Конашенку дали 14 суток ареста за мелкое хулиганство. Как уточнили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга, административное наказание назначили за то, что он на улице Мытнинская вел себя неадекватно, размахивал руками и матерился. Пресс-служба регионального главка МВД распространила видео, на котором петербуржец просит прощения и заявляет, что не поддерживает терроризм.
СК 27 марта предъявил Конашенку обвинения в рамках уголовного дела об оправдании терроризма. Суд арестовал его до 25 мая.
* Внесены в список террористов и экстремистов.