Автора скандальных постов о теракте в «Крокусе» внесли в список террористов

После задержания Конашенку дали 14 суток ареста за мелкое хулиганство. Как уточнили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга, административное наказание назначили за то, что он на улице Мытнинская вел себя неадекватно, размахивал руками и матерился. Пресс-служба регионального главка МВД распространила видео, на котором петербуржец просит прощения и заявляет, что не поддерживает терроризм.