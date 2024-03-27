Мужа экс-главы «Новой Голландии» обвинили в оправдании терроризма

«Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в СК. По версии следствия, Конашенок в период с 22 по 25 марта 2024 года опубликовал в интернете комментарии, «оправдывающие террористический акт» в концертном зале «Крокус Сити Холл». В одной из публикаций он задался вопросом, «почему был атакован “Крокус”, а не Кремль».