Подозреваемого в убийстве из-за замечания о парковке в Москве задержали

Убийство произошло 18 апреля — конфликт между водителем автомобиля и местным жителем разгорелся из-за припаркованного у подъезда автомобиля. Местный 24-летний житель сделал замечание водителю, который поставил машину у дома на улице Краснодарской в Москве. Водитель автомобиля в ответ начал бить москвича руками и ногами, а потом ударил ножом в живот. Пострадавший умер в больнице, нападавший скрылся. В машине у подозреваемого нашли пистолет и нож.