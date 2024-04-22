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Суд арестовал обвиняемого по делу об убийстве из-за замечания о парковке

Замосковорецкий суд Москвы арестовал 21-летнего гражданина Азербайджана Шахина Аббасова по делу об убийстве жителя Москвы Кирилла Ковалева.

Источник: РИА "Новости"

Аббасов на суде попросил не отправлять его в СИЗО, а комментируя убийство сказал: «Я не желал этого, но так получилось».

Убийство произошло 17 апреля в московском районе Люблино. По версии следствия, Ковалев сделал замечание Аббасову из-за неправильной парковки автомобиля, между ними завязался конфликт. Ковалев получил ножевое ранение и позже скончался, обвиняемый с места происшествия скрылся.

Спустя несколько дней Аббасова и двоих его предполагаемых соучастников задержали в Ростовской области. Всего по делу проходят шесть человек.

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