Суд арестовал обвиняемого по делу об убийстве из-за замечания о парковке

Аббасов на суде попросил не отправлять его в СИЗО, а комментируя убийство сказал: «Я не желал этого, но так получилось».
Убийство произошло 17 апреля в московском районе Люблино. По версии следствия, Ковалев сделал замечание Аббасову из-за неправильной парковки автомобиля, между ними завязался конфликт. Ковалев получил ножевое ранение и позже скончался, обвиняемый с места происшествия скрылся.
Спустя несколько дней Аббасова и двоих его предполагаемых соучастников задержали в Ростовской области. Всего по делу проходят шесть человек.
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