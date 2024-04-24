Росфинмониторинг заявил о тщательном планировании теракта в «Крокусе»

Вечером в пятницу, 22 марта, в «Крокус Сити Холле» террористы открыли стрельбу из автоматического оружия по посетителям концерта группы «Пикник». После этого в здании ТЦ начался пожар, который охватил площадь 13 тыс. кв. м. Его окончательно потушили только вечером 23 марта. Во время теракта и пожара погибли 145 человек, пострадали более 500. ФСБ сообщила о задержании 11 человек после теракта, известны имена восьмерых.