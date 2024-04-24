Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Адвокат Тимура Иванова опроверг слухи об обвинениях замминистра в госизмене

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Адвокат замминистра обороны Тимура Иванова Мурад Мусаев в разговоре с РИА Новости опроверг слухи, что в деле присутствует госизмена.

Источник: Пресс-служба Басманного районного суда

«Никаких других обвинений, кроме объявленного обвинения во взятке, там нет», — сказал собеседник агентства.

Он отказался давать другие комментарии, объяснив это адвокатской тайной.

Иванова задержали накануне вечером. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Еще один фигурант дела — Сергей Бородин, которого следствие считает другом Иванова. Как сообщили РИА Новости в суде, по версии обвинения, они вступили в сговор с третьими лицами для получения взятки «в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства обороны».

На судебном заседании Иванов свою вину не признал, его и Бородина арестовали до 23 июня.

По статье о получении взятки в особо крупном размере может грозить до 15 лет заключения.

В 2012 году Иванов работал зампредом правительства Московской области. С 2013 по 2016-й — генеральным директором АО «Оборонстрой».

В мае 2016 года указом президента его назначили заместителем министра обороны. В частности, чиновник курировал работу военно-строительного комплекса.

расследование