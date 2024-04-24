Адвокат Тимура Иванова опроверг слухи об обвинениях замминистра в госизмене

«Никаких других обвинений, кроме объявленного обвинения во взятке, там нет», — сказал собеседник агентства.
Он отказался давать другие комментарии, объяснив это адвокатской тайной.
Иванова задержали накануне вечером. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Еще один фигурант дела — Сергей Бородин, которого следствие считает другом Иванова. Как сообщили РИА Новости в суде, по версии обвинения, они вступили в сговор с третьими лицами для получения взятки «в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства обороны».
На судебном заседании Иванов свою вину не признал, его и Бородина арестовали до 23 июня.
По статье о получении взятки в особо крупном размере может грозить до 15 лет заключения.
В 2012 году Иванов работал зампредом правительства Московской области. С 2013 по 2016-й — генеральным директором АО «Оборонстрой».
В мае 2016 года указом президента его назначили заместителем министра обороны. В частности, чиновник курировал работу военно-строительного комплекса.