Адвокат Тимура Иванова опроверг слухи об обвинениях замминистра в госизмене

Иванова задержали накануне вечером. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Еще один фигурант дела — Сергей Бородин, которого следствие считает другом Иванова. Как сообщили РИА Новости в суде, по версии обвинения, они вступили в сговор с третьими лицами для получения взятки «в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства обороны».