Стала известна причина возгорания нефтепродуктов в Омске

По данным прокуратуры, инцидент произошёл во время перекачки растворителя, в результате чего загорелись емкости с горючим веществом. На месте происшествия работает МЧС, пожар был быстро локализован — сейчас, по данным федерального ведомства, он полностью ликвидирован. Пострадавших в результате инцидента нет.