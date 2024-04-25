Стала известна причина возгорания нефтепродуктов в Омске

Омская прокуратура начала проверку после возгорания на территории производственной площадки на Красноярском тракте нефтепродуктов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным прокуратуры, инцидент произошёл во время перекачки растворителя, в результате чего загорелись емкости с горючим веществом. На месте происшествия работает МЧС, пожар был быстро локализован — сейчас, по данным федерального ведомства, он полностью ликвидирован. Пострадавших в результате инцидента нет.
Прокуратура проводит проверку соблюдения требований пожарной безопасности на предприятии. В зависимости от результатов проверки будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.