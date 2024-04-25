Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стала известна причина возгорания нефтепродуктов в Омске

По предварительным данным, инцидент произошёл во время перекачки растворителя.

Омская прокуратура начала проверку после возгорания на территории производственной площадки на Красноярском тракте нефтепродуктов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным прокуратуры, инцидент произошёл во время перекачки растворителя, в результате чего загорелись емкости с горючим веществом. На месте происшествия работает МЧС, пожар был быстро локализован — сейчас, по данным федерального ведомства, он полностью ликвидирован. Пострадавших в результате инцидента нет.

Прокуратура проводит проверку соблюдения требований пожарной безопасности на предприятии. В зависимости от результатов проверки будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.

пожары