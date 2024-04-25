Следствие попросило заочно арестовать блогера Kamikadze Di

Дмитрий Иванов — автор YouTube-канала Kamikadzedead, на который были подписаны более 1,7 млн человек, сейчас у него 32,3 тыс. подписчиков. Иванов покинул Россию в апреле 2017 года после проверки одного из его роликов на предмет склонения к самоубийству (ст. 110.1 Уголовного кодекса). Блогер известен своими критическими видеороликами по отношению к российской власти, а также борьбой с «накручиванием дизлайков» в YouTube. В начале сентября 2022 года в его отношении возбудили дело о фейках про российскую армию. Mash писал, что оно связано с его постами о драмтеатре Мариуполя.