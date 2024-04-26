Екатеринбурженка лишилась квартиры и шести млн рублей из-за мошенников

— Как пояснила потерпевшая, ей поступило СМС-сообщение от имени бывшего руководителя, в котором было указано, что сотрудники компании стали жертвами мошенников, и с ней свяжется «сотрудник ФСБ». Далее через мессенджер женщине позвонил лжесиловик и сообщил о попытках неизвестных обналичить ее счет, — рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.