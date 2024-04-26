Екатеринбурженка лишилась квартиры и шести млн рублей из-за мошенников

В Екатеринбурге местная жительница стала жертвой мошенников. Из-за аферистов она лишилась квартиры и более шести миллионов рублей. Главный специалист фирмы по оптовой торговле, ремонту и монтажу промышленных машин и оборудования обратилась в полицию.
— Как пояснила потерпевшая, ей поступило СМС-сообщение от имени бывшего руководителя, в котором было указано, что сотрудники компании стали жертвами мошенников, и с ней свяжется «сотрудник ФСБ». Далее через мессенджер женщине позвонил лжесиловик и сообщил о попытках неизвестных обналичить ее счет, — рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.
Далее с женщиной связалась якобы сотрудница «Росфинмониторинга», рассказавшая, что аферисты пытаются взять кредиты на женщину. Жертву убедили оформить «зеркальные кредиты», а полученные деньги перевести на «безопасные счета».
Аферисты уговорили екатеринбурженку продать квартиру через риелтора за 1,9 миллиона рублей и перевести полученные деньги на их счет. Якобы это должно было помочь аннулировать заявку на кредит под залог квартиры. После женщине предложили произвести «переактивацию счетов» и «оплатить налог» — жертва вновь выполнила требования мошенников.
— Когда мошенники потребовали перевести еще деньги, женщина поняла, что ее водят за нос. Таким образом, общая сумма причиненного заявительнице ущерба составила 6 миллионов 158 тысяч рублей. Из них 2 миллиона 760 тысяч — личные средства, 3 миллиона 398 тысяч — кредитные, — добавили в полиции Екатеринбурга.
В связи со случившимся возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества в особо крупном размере (часть четвертая статьи 158 УК РФ).