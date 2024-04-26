Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силовики задержали еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Задержанный — гражданин Таджикистана 2003 года рождения Джумохон Курбонов. По делу о теракте проходят более десяти человек, арестованы в том числе четверо предполагаемых исполнителей атаки.

Источник: РИА "Новости"

Силовики задержали еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокусе» — гражданина Таджикистана Джумохона Бегиджоновича Курбонова, сообщил РБК источник, близкий к МВД, подтвердил источник в территориальном отделе полиции.

Задержанный — уроженец города Пархор 2003 года рождения. Ему вменяется п. б ч. 3 с. 205 УК РФ (совершение террористического акта, повлекшего умышленное причинение смерти человеку).

Вечером 22 марта вооруженные люди ворвались в «Крокус Сити Холл», где должно было состояться выступление группы «Пикник», и открыли стрельбу по людям. Нападавшие также подожгли здание, начался пожар, который привел к обрушению крыши и полному выгоранию концертного зала. Погибли более 140 человек, свыше 500 пострадали.

По делу о теракте уже задержали более десяти человек, включая четырех предполагаемых исполнителей — Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова.

Ответственность за теракт в «Крокусе» взял на себя филиал «Исламского государства» (признано террористической организацией и запрещено в России) «Вилаят Хорасан».

Президент Владимир Путин говорил, что к теракту причастны «радикальные исламисты», но он выгоден тем, «кто воюет с нами с 2024 года». Об «украинском следе» заявляли директор ФСБ Александр Бортников, генпрокурор Игорь Краснов и министр обороны Сергей Шойгу. Киев заявлял о непричастности к теракту в «Крокусе».