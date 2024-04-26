Силовики задержали еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокусе» — гражданина Таджикистана Джумохона Бегиджоновича Курбонова, сообщил РБК источник, близкий к МВД, подтвердил источник в территориальном отделе полиции.
Задержанный — уроженец города Пархор 2003 года рождения. Ему вменяется п. б ч. 3 с. 205 УК РФ (совершение террористического акта, повлекшего умышленное причинение смерти человеку).
Вечером 22 марта вооруженные люди ворвались в «Крокус Сити Холл», где должно было состояться выступление группы «Пикник», и открыли стрельбу по людям. Нападавшие также подожгли здание, начался пожар, который привел к обрушению крыши и полному выгоранию концертного зала. Погибли более 140 человек, свыше 500 пострадали.
По делу о теракте уже задержали более десяти человек, включая четырех предполагаемых исполнителей — Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова.
Ответственность за теракт в «Крокусе» взял на себя филиал «Исламского государства» (признано террористической организацией и запрещено в России) «Вилаят Хорасан».
Президент Владимир Путин говорил, что к теракту причастны «радикальные исламисты», но он выгоден тем, «кто воюет с нами с 2024 года». Об «украинском следе» заявляли директор ФСБ Александр Бортников, генпрокурор Игорь Краснов и министр обороны Сергей Шойгу. Киев заявлял о непричастности к теракту в «Крокусе».