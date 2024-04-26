Силовики задержали еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Президент Владимир Путин говорил, что к теракту причастны «радикальные исламисты», но он выгоден тем, «кто воюет с нами с 2024 года». Об «украинском следе» заявляли директор ФСБ Александр Бортников, генпрокурор Игорь Краснов и министр обороны Сергей Шойгу. Киев заявлял о непричастности к теракту в «Крокусе».