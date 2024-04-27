Суд раскрыл, в чем обвиняют 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Нападение на «Крокус» произошло вечером 22 марта перед выступлением группы «Пикник». Вооруженные люди ворвались в здание, открыли огонь, подожгли помещения и скрылись. Погибли более 140 человек, свыше 500 пострадали, концертный зал полностью выгорел. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России).