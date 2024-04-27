Суд раскрыл, в чем обвиняют 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

12-й фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» — гражданин Таджикистана Джумахон Курбонов — обеспечивал участников организованной группы средствами связи и их оплатой, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.
Ранее Курбонова отправили под стражу до 22 мая по обвинению в ч. 3 ст. 205 УК (совершение террористического акта, повлекшего умышленное причинение смерти человеку). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Курбонов родился в 2003 году в таджикском городе Пархор. Его задержали 26 апреля. Ранее суд отправил под арест еще 11 фигурантов дела, в том числе четырех непосредственных исполнителей теракта — граждан Таджикистана Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова.
Нападение на «Крокус» произошло вечером 22 марта перед выступлением группы «Пикник». Вооруженные люди ворвались в здание, открыли огонь, подожгли помещения и скрылись. Погибли более 140 человек, свыше 500 пострадали, концертный зал полностью выгорел. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России).
Президент России Владимир Путин исключал причастность «радикальных фундаменталистов» к атаке на «Крокус». По его словам, страна является «уникальным примером межконфессионального согласия, межрелигиозного и межэтнического единства». Директор ФСБ Александр Бортников, генпрокурор Игорь Краснов и глава Минобороны Сергей Шойгу заявляли об «украинском следе». В Киеве отвергали причастность к теракту в «Крокусе».