Басманный суд арестовал 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

«Избрать в отношении Курбонова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 22 мая», — огласила решение судья.
Ходатайство следствия об аресте Курбонова поступило в суд ранее в этот день. Ему вменяется преступление, предусмотренное п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).
По версии следствия, роль Курбонова в подготовке теракта состояла в предоставлении денежных средств, в том числе для обеспечения участников организованной группы средствами связи и их оплаты.
Курбонов был задержан накануне, 26 апреля. Тогда же стало известно, что 11 апреля его задержали в Москве за мелкое хулиганство, он отбыл 15 суток ареста. Он является гражданином Таджикистана.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, которые устроили стрельбу и подожгли концертный зал. ГУ МЧС России по Московской области 30 марта сообщило, что в результате теракта погибли 144 человека, среди них пятеро детей. Число пострадавших достигло 551.
Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне.
До этого по делу были арестованы 11 человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта: Шамсидин Фаридуни, Муродали Рачабализода, Далерджон Мирзоев и Мухаммадсобир Файзов (все внесены Росфинмониторингом в перечень террористов). Все они являются иностранными гражданами.