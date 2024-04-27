Басманный суд арестовал 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

До этого по делу были арестованы 11 человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта: Шамсидин Фаридуни, Муродали Рачабализода, Далерджон Мирзоев и Мухаммадсобир Файзов (все внесены Росфинмониторингом в перечень террористов). Все они являются иностранными гражданами.