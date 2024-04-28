Вместе с 12-м фигурантом дела о теракте в «Крокусе» задержали его брата

Четверо исполнителей теракта — Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов — были задержаны 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено «окно» для перехода границы. Они отправлены под арест.